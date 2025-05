Des prestations hautes en couleur à l’audition des élèves de l’école de musique de Sandrine et Gilbert Drigon.

Si on chantait ! une audition ou un show ? tellement la qualité, la musicalité étaient présentes sous les voix des chanteurs et chanteuses de cette soirée.

Une soirée marquée par une diversité des registres musicaux, de toutes époques, interprétée par les élèves de l’école de musique de Sandrine et Gilbert Drigon, soirée organisée par "Accordéons Musiques et Chants" association châtenoyenne dont la renommée n’est plus à faire.

Anne-Marie Recordon présidente de l’association AMC a fait un court discours de bienvenue à toutes les personnes présentes à cette audition.

44 titres au programme avec une première partie plus consacrée aux jeunes enfants et débutants dans le monde de la chanson. Des jeunes plutôt prometteurs qui, pour certains, pourraient poursuivre dans la chanson et en faire leur métier.

Lya, Cloé, Eléonore, Anouk, Maël, Téo… toutes et tous ont montré au public des facettes différentes et des couleurs de voix qui ont marqué leur passage sur scène.

A fleur de toi, Imagine, Le portrait, Tourner dans le vide, … pour ne citer que quelques-unes des chansons interprétées en première partie par ces jeunes élèves.

Les petites merveilles de Sandrine ont enthousiasmé l’auditoire en faisant preuve on pourrait dire de professionnalisme tant ils ont mis la barre haute.

Quelques nouveaux et nouvelles parfois un peu moins jeunes, ont conquis le public malgré des débuts récents au sein de l’association, à l’exemple d’Odile la doyenne du groupe qui a chanté "Göttingen" célèbre chanson de Barbara. Les séniors ont eux aussi montré leur talent bien que débutants : "Sur la route de Memphis" par Christophe qui est passé dans les dix premiers lors de cette soirée ou la chanson de Serge Lama "Marie la polonaise" par Patrick en deuxième partie de spectacle…

Comme toujours, à l’entracte, les excellentes corniottes étaient en vente à la petite restauration/buvette. Chacun a regagné sa place pour la 2ème partie de spectacle de cette audition.

Comme pour rassurer tous ces nouveaux talentueux interprètes, Denis, Marie, Louane, quelques autres et le "Chœur Studio Live" étaient là pour les encourager et les accompagner sur scène en fin d’audition.

Sandrine, toujours aux petits soins pour ses protégés, a joué le rôle de présentatrice, de quoi rassurer les plus impressionnés par cette première sur scène devant le public.

Même si Gilbert était tout proche dans les coulisses, Sandrine a vraiment fait un travail de fou et le résultat était au rendez-vous pour la grande satisfaction de l’auditoire.

C.Cléaux