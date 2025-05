Réception de remerciements pour les cérémonies du 8 mai 1945 à Chalon-sur-Saône

Mercredi 21 mai 2025, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, ont convié dans la salle du Conseil, celles et ceux sans qui les cérémonies du 8 mai 1945 à Chalon-sur-Saône n'auraient pas pu être une réussite.

Lycéens de Pontus de Tyard et d'Émiland Gauthey, classe Défense du collège Jean-Vilar, passionnés de véhicules d'époque de l'association Historic et choristes de la Maison des Seniors : ils ont répondu présents à l'appel de la Ville de Chalon-sur-Saône à imaginer une commémoration inédite pour les 80 ans de la fin de la guerre en Europe.

Les élus ont tenu tout particulièrement à les remercier car le public a plébiscité l'événement : sur les Quais le jour-même de la cérémonie et à l'Aérodrome du Grand Chalon avec 8000 visiteurs au camp militaire reconstitué.

Étaient également présents, Bruno Legourd, le premier adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, Isabel Paulo, la conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, Véronique Avon, la conseillère municipale déléguée à l'animation commerciale, Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de l'adjoint en charge du monde associatif et de l'e-administration, François Kapelski, le président et membre fondateur de l'association Historic, Jonas Robert, le proviseur adjoint du lycée Émiland Gauthey, et Khedidja Thibert, professeur d'histoire-géographie au lycée Émiland Gauthey, pour ne citer qu'eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati