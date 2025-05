Le 7e Millésime Auto du Rotary Chalon Bourgogne-Niépce, c’est ce dimanche à Verdun-Ciel

Une journée exceptionnelle, placée sous le signe de la passion automobile, de la convivialité et de la solidarité.

Comme les années précédentes, l’édition 2025 aura lieu à proximité de l’ancien hôtel de ville de Verdun-sur-le-Doubs, à la confluence de la Saône et du Doubs. En cette journée de Fête des Mères les visiteurs sont attendus nombreux de 9 heures à 17 heures pour découvrir une exposition unique de véhicules anciens : autos, motos, camions, tracteurs… il y en aura pour tous les goûts ! Les amateurs comme les curieux pourront échanger avec des collectionneurs passionnés et admirer des modèles d’exception.

Des animations pour petits et grands

Et pour que la fête soit complète, parallèlement à l’exposition de véhicules anciens, plusieurs animations pour petits et grands seront au programme : une mini-brocante, une exposition artisanale, des manèges de mini motos et un château gonflable pour les enfants, des stands de restauration, des moments musicaux avec notamment les prestations du Country Passion Gergy, de la chanteuse Sandrine Durupt et de l’accordéoniste Angélique Neuville.

Pour soutenir la Ligue contre le Cancer

Si ce rassemblement est gratuit pour le grand public comme pour les propriétaires des véhicules exposés, c’est grâce à la restauration sur place et à la générosité des visiteurs, des participants et des sponsors que des fonds sont récoltés chaque année, afin d’apporter un soutien financier à la Ligue contre le Cancer. C’est ainsi que depuis la création de cette belle manifestation en 2018, et malgré une année blanche en 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, plus de 26 000 € ont été versés au comité de Saône-et-Loire.

Renseignements : www.saonedoubsbressetourisme.fr Tél : 03.85.91.87.52. ou 06.21.60.31.88. Mail : [email protected]

Gabriel-Henri THEULOT