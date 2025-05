AVIS DE DECES - Monsieur Marc HENNARD

LESSARD-EN-BRESSE - CRISSEY



Marlène HENNARD,

son épouse ;

Charlotte et Anthony HENNARD TOURAUD,

Marie et Michaël HENNARD SIERAKOWSKI,

ses filles et gendres ;

ainsi que toute la famille,

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de



Monsieur Marc HENNARD

survenu le 20 mai 2025

à l'âge de 65 ans.

Marc repose à la chambre funéraire de L'Abergement-Sainte-Colombe.

Un hommage civil lui sera rendu le mardi 27 mai 2025

à 11 heures en la salle du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement, pas de plaque.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.