AVIS DE DECES - Madame Andrée MARCEAUX née ROGER

OUROUX-SUR-SAÔNE - LUX - BEY



Michèle et Pascal GUYON,

Françoise et Jean-François CLEMENT,

Cécile et Fabrice PETIOT,

Patrice MARCEAUX,

ses enfants ;

Nicolas et Emilie,

Sarah et Damien,

Samuel et Laurène,

Mathieu,

Justine et Bastien,

Victorien et Noémie,

Anaïs et Mathieu,

Bastien et Léa,

ses petits-enfants ;

Elyne, Maëlle, Gauthier, Eléa, Augustin, Jules,

ses arrière-petits-enfants ;

Marie-Jeanne DUMONTOT,

sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces,

ont la douleur de vous faire part du décès de



Madame Andrée MARCEAUX

née ROGER

à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 28 mai 2025

à 10 heures en l'église d'Ouroux-sur-Saône.

Fleurs naturelles seulement, pas de plaques.

Andrée repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

Ses enfants remercient toutes les personnes qui ont pris soin de leur maman, à domicile et à l'EHPAD de Saint-Germain-du-Plain.

Une pensée pour son époux,

Aimé

décédé en 2009.