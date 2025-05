Adopter, c’est réparer – Journée spéciale adoption au refuge de Gueugnon

Samedi 31 mai, de 10 h 30 à 17 h, le refuge Annie Claude Miniau ouvre grand ses portes pour une journée riche en émotions, en rencontres et en espoir.

« N’achetez pas un animal. Adoptez-le et stérilisez-le ! » Ces mots de la romancière Valérie Perrin, marraine du refuge de Gueugnon, résonnent avec force dans les allées du refuge. Ils nous rappellent que l’acte d’adopter est bien plus qu’un simple choix : c’est un geste réparateur face à l’irresponsabilité de certains abandons. C’est offrir une seconde chance à des animaux qui n’auraient jamais dû être rejetés.

Un refuge, une équipe, une mission

À Gueugnon, Anne-Marie Magny (présidente), Maud (directrice) et toute l’équipe de l’ADPA se battent chaque jour pour panser les plaies de l’abandon. Avec énergie et dévouement, ils préparent cette journée pour vous faire rencontrer leurs protégés : chiens et chats, souvent marqués par la solitude, mais pleins d’affection à donner.

Une journée festive et solidaire

Au programme : tombola, buvette, petite restauration en continu, stands de créations artisanales et de friandises... Un moment convivial où chaque visite compte. Car franchir les grilles d’un refuge, c’est reconnaître une injustice et y répondre avec compassion.

Venez nombreux samedi 31 mai. Offrir un foyer, c’est réparer un cœur brisé… et le vôtre en ressortira grandi.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Portes ouvertes du Refuge Annie Claude Miniau (ADPA)

Samedi 31 mai 2025 (10 h 30 à 17 h)

3, rue de la Terre des Mottes – Gueugnon

Tél. : 03 85 85 31 45 – 06 69 23 59 37

Mail : [email protected]

Site : https://www.adpa-refuge.annieclaudeminiau.fr/

Facebook : ADPA