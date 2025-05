AU RENDEZ-VOUS DU 30e MARCHE DE LA CREATION

Le dimanche 1er juin 2025

Le Marché de la Création organisé par le Lions Club Saôcouna est devenu un rendez-vous incontournable qui anime, depuis 30 ans cette année, les quais de Saône : Gambetta et Messageries.

Cette vitrine des arts créatifs, qu’ils soient pratiqués en loisirs ou professionnellement sont toujours d’une riche inspiration, attirant de nombreux visiteurs ayant l’occasion de se faire plaisir, tout en en profitant d’une belle vue sur la Saône.

Plus de soixante exposants nous proposeront de découvrir des créations mêlant originalité et qualité. Ainsi il sera possible de dénicher aussi bien des bijoux de toutes sortes, des accessoires textiles, des vitraux, des produits de beauté naturels, décorations, peintures, chapeaux, sculptures métal, livres, et d’assister à une démonstration de dentelle au fuseau.

Il convient de souligner que les bénéfices récoltés à l’issue de cette journée auront pour objectif de réaliser un certain nombre d’actions au profit des œuvres sociales du Lions Club. Cette année, une action sera plus particulièrement consacrée à l’achat d’une canne blanche électronique destinée à une personne malvoyante.