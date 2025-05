À Intermarché la Thalie la liste des rayons fraichement rénovés s’allonge !

Les travaux de modernisation d’Intermarché la Thalie, qui ont débuté fin février 2025, se poursuivent avec enthousiasme afin de vous offrir une expérience de shopping encore plus agréable.



Aujourd’hui, découvrez avec plaisir les secteurs et rayons entièrement rénovés : librairie, petit électroménager et mobilier, tout pour bébé, parfumerie, textile, hygiène, salon et mobilier de jardin, épicerie, produits pour animaux, téléphonie, téléviseur, gros électroménager, jeux vidéo, jouets, caves à bière et alcools*.



Et ce n’est pas tout : la suite des travaux concernera l’ensemble du rayon frais, pour vous proposer un espace encore plus moderne et accueillant.



Intermarché la Thalie vous remercie pour votre patience et votre fidélité, et continue de vous accueillir du lundi au samedi de 8h30 à 20h, même pendant les travaux.























































*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération