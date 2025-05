Collecte de sang : 44 donneurs à Lans ce mardi

Ce sont 44 généreux donneurs qui ont fait le déplacement et qui ont pu profiter des attentions organisées par les nombreux bénévoles fortement impliqués de l’amicale.



Parmi eux, Info Chalon a rencontré Raquel, 41 ans, et maman de deux enfants.

Co-associée au sein de l’entreprise Jagaï, destinée au coaching d’entreprise, cette lyonnaise a profité de sa venue au sein du siège de son entreprise pour effectuer ce geste de solidarité.

« J’ai vu une affiche comme quoi une collecte avait lieu aujourd’hui. Je suis souvent occupée et sur les routes alors je me suis dis que c’était l’occasion de faire une pause et de venir donner à nouveau mon sang » a expliqué Raquel, humblement à Info Chalon.

Cette espagnole, originaire de Valencia, vit en France depuis plus de 12 ans déjà et a précisé qu’elle affectionnait son pays d’adoption, notamment pour ses marques de convivialité, qu’elle a retrouvé au sein de l’amicale ce mardi.

Voilà de quoi réchauffer le cœur des bénévoles de l’amicale !

Malheureusement, pour cette collecte, aucun nouveau donneur ne s’est présenté.

Donneur habitué ou nouveau donneur, vous pourrez désormais vous présenter lors de la prochaine collecte prévue à Saint-Marcel le 13 juin prochain de 8h30 à 13h.



Amandine Cerrone.