LEGISLATIVES - 5e circonscription de SAÔNE ET LOIRE - "Je l'ai dit, je serai le Député de tous" - Le message de Sébastien Martin à quelques heures de la clôture de la la campagne électorale

Chères habitantes et chers habitants de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire,

Vous avez été nombreux à nous faire confiance dimanche dernier, à l'occasion du premier tour de l'élection législative partielle dans la cinquième circonscription de Saône-et-Loire. Aujourd'hui plus qu'hier, je mesure à quel point vous attendez de votre Député qu'il agisse pour chacune et chacun d'entre vous.

Je l'ai dit, je serai le Député de tous.

J'aurai à cœur de représenter l'ensemble des habitants de notre circonscription car nous avons aujourd'hui, plus que jamais, besoin de nous rassembler pour porter avec force les enjeux de notre territoire.

Depuis plus de dix ans, avec l'ensemble des élus, quelle que soit leur couleur politique, nous avons su nous rassembler pour faire avancer notre territoire.

Au Conseil départemental, j'ai porté le dossier de la RCEA et la mise à deux fois deux voies de cet axe routier si essentiel au lien entre Montceau et Chalon. Nous avons également créé le Centre de Santé Départemental qui a permis à plus de 40 000 habitants de Saône-et-Loire de retrouver un médecin.

Au Grand Chalon, nous avons travaillé avec tous les Maires et les acteurs économiques pour implanter des usines et créer plus de 4 000 emplois.

Cette méthode, basée sur l'écoute et le rassemblement, je souhaite désormais la mettre en œuvre pour toute la circonscription : de Montceau à Chalon en passant par la Côte chalonnaise et la Communauté urbaine.

Ce dimanche 25 mai, nous avons l'opportunité de pouvoir nous unir autour des valeurs de la République pour porter à l'Assemblée nationale le Député utile que je souhaite être.

Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi.