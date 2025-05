LEGISLATIVES - 5e circonscription de SAÔNE ET LOIRE - "Dimanche 25 mai : Face au parti unique ! Votez Arnaud Sanvert ! " - le dernier message du candidat Arnaud Sanvert à la clôture de la campagne des législatives

Ce dimanche, les électeurs de Saône-et-Loire auront un choix clair à faire : continuer à avoir une voix libre, enracinée, fidèle à ses engagements, ou basculer dans l’ambiguïté d’un candidat caméléon, soutenu par personne mais prêt à s’aligner sur tout.

Mon adversaire, Sébastien Martin enfin sortie de son bureau pour aller à la rencontre des électeurs, se présente sous l’étiquette “divers droite”. Un masque bien commode. Car s’il est élu, il siégera dans le groupe LR, ce même groupe qui vote régulièrement la main dans la main avec Emmanuel Macron. Il ne sera pas un élu indépendant, encore moins un rempart. Il sera une voix de plus pour la macronie, pour l’Europe de l’impuissance, pour les hausses d’impôts de François Bayrou. Il ne défendra rien d’autre que son ambition personnelle.

Moi, je suis clair, droit dans mes bottes et fidèle à mes convictions. Depuis mon élection, j’ai porté haut les intérêts de nos commerçants, de nos artisans, de nos agriculteurs et de notre industrie. J’ai été à la fois l’un des députés les plus présents à l’Assemblée nationale et sur le terrain. Chaque semaine, j’étais à vos côtés, sur les marchés, dans vos entreprises, vos villages, vos exploitations, j’ai effectué plus de 300 déplacements de terrain. J’ai répondu à chaque sollicitation, adressé plus de 1000 courriers, accompagné près de 100 personnes dans des démarches concrètes.

Enfin, j’ai défendu des sujets concrets pour les habitants de la circonscription : lutte contre les fermetures de classes et de bureaux de poste, demande de renforts d’effectifs pour le commissariat de Montceau-les-Mines. Je me suis également engagé en faveur des AESH et des infirmières libérales, entre autres. Mon opposant macroniste aura beau prétendre que je n’ai rien fait, les faits, eux, sont bien là.

Je suis le député du peuple, pas celui des salons parisiens. Je ne me cache pas derrière des alliances contre nature, je ne trahis pas les électeurs au lendemain du scrutin. Dimanche, il ne s’agit pas seulement de mon nom, il s’agit de continuer à avoir un député qui se bat pour vous, contre l’Union européenne des lobbies, contre les dogmes absurdes, contre l’abandon de nos territoires.

Face aux faux-semblants, face au système qui veut reprendre la main, je vous appelle à voter et à faire voter massivement pour que la voix du peuple continue de siéger à l’Assemblée nationale. Je suis prêt. Déterminé. Et fidèle.

Dimanche 25 mai, une seule voix fera la différence. Celle de la Saône-et-Loire. Celle du peuple.

Arnaud Sanvert.

Député Sortant de la 5ème circonscription de Saône et Loire