Le succès de l’exposition de véhicules anciens organisée par Vol’en Tacots grandit d’année en année.

Collectionneurs de véhicules anciens, revendeurs de pièces détachées ont pris place dimanche 18 mai 2025 sur le site des anciennes rotondes, pour présenter des voitures de collection qui font parfois rêver et dont certains visiteurs ont pu être à bord dans leur jeunesse. Il y avait même un stand de vente de sacs, de coussins décorés "style automobile"...

Ce rassemblement annuel est organisé par "Vol’en Tacots", association châtenoyenne, et il a mobilisé les membres afin de permettre un bon déroulement de l’exposition : des bénévoles ont géré les places pour la présentation des anciennes voitures, d’autres ont tenu l’espace buvette/restauration et le stand de l’association.

La 2CV de 1956 type AZ en cours de restauration lors de l’exposition de 2024 est actuellement terminée, sa bâche descendant jusqu’au pare-chocs atteste de son authenticité de fabrication. Pour les amateurs, elle est en vente, il suffit de s’adresser à l’association. Une restauration pour laquelle les adhérents n’ont pas comptabilisé le nombre d’heures de travail, la passion avant tout ! François Boissier président de l'association et ses collègues sont fiers de leur 2CV AZ de 1956.

Une particularité cette année avec, au milieu des voitures, une charrette à cheval ayant appartenu à monsieur Gillot cultivateur à Châtenoy le National (aujourd'hui le Royal) comme on pouvait le voir sur la plaque propriétaire, elle a été fabriquée à Saint Marcel par monsieur Maréchal charron de son métier. Les adhérents de Vol’en Tacots vont entreprendre sa restauration. Elle trônait entre une 2CV et une diane dans la rangée des véhicules du club. Pris par les élections législatives anticipées, Vincent Bergeret maire de la ville et les élus sont venus en rang dispersé, mais les nombreux fans de véhicules anciens eux étaient bien présents tout au long de la journée.

Avec cette belle journée dominicale, la buvette et petite restauration ont fonctionné un maximum.

Une nouveauté pas banale avec un salon de coiffure en plein air, un bon moyen de se faire connaitre.

C.Cléaux