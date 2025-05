La fête des mères célébrée dans les résidences autonomie L'Esquilin et Robert Béduneau à Chalon-sur-Saône

Jeudi 22 mai 2025, les mamans étaient à l'honneur dans les résidences autonomie L'Esquilin et Robert Béduneau. Plus de détails avec Info Chalon.

Que de visites dans les résidences autonomie L'Esquilin et Robert Béduneau ! En effet, des générations d'une même famille sont venues embrasser leur maman, devenue grand-mère et grand-mamie. L'ambiance était joyeuse, un copieux menu et les musiciens y étaient pour quelque chose, un air printanier léger flottait.

Autour des tables, des sourires et la joie de se retrouver.

Au menu (le même pour les deux résidences autonomie) :

Riz

Amuse-bouches

ENTRÉES

Croustade d'escargots façon bourguignonne

PLAT

Cuisse de lapin à la moutarde à l'ancienne

Pommes de terre rissolées à la provençale

FROMAGE

Brillat Savarin et son mesclun

DESSERTS

Trifles aux fraises (verrine à base de crème pâtissière, de fruits, de génoise et crème fouettées)

Quant à l'ambiance musicale, elle était assurée par Merwan Djane à L'Esquilin et Chris à Robert Béduneau.

Des résidentes et résidents qui ont reçu la visite de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, le 1er adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, et Annie Coulon, la conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap.

À noter qu'il y a 66 résidents à L'Esquilin et 64 résidents à Robert Béduneau, comme nous l'indique Élodie Da Silva, la directrice des deux résidences autonomie.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati