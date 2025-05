Emploi, ruralité, agriculture, écologie… La Région investit massivement en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire

Vendredi 23 mai, la Commission permanente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a voté plus de 201 millions d’euros d’aides. Zoom sur les retombées concrètes pour la Côte-d’Or et la Saône-et-Loire, entre soutien aux petites entreprises, projets agricoles, mobilités rurales, lycées, tourisme et culture.



Un soutien musclé aux TPE et commerces de proximité

Dans le cadre de sa stratégie pour dynamiser les territoires fragilisés, la Région accompagne activement la création ou reprise de petites entreprises. En Côte-d’Or, une aide de 10 000 € a été attribuée à une épicerie ambulante à Montliot-et-Courcelles, et 21 000 € ont été répartis entre plusieurs porteurs de projets dans le département, dont un coffee-shop à Soussey-sous-Brionne.

En Saône-et-Loire, sept initiatives ont été soutenues dans des petites communes comme Palinges, Sommant, Matour, Chambilly, Varennes-Saint-Sauveur ou Montret, pour un total équivalent. Les projets concernent notamment une épicerie-tabac, un salon de coiffure, un commerce de fleurs ou encore une boulangerie-pâtisserie.



Culture et patrimoine : des festivals et des vergers

La Côte-d’Or bénéficie d’aides pour plusieurs événements phares :

145 000 € pour le Festival international d’opéra baroque de Beaune

100 000 € pour La Vapeur, SMAC de Dijon

342 000 € à la Ligue de protection des oiseaux à Talant, pour un ambitieux programme de sensibilisation à la biodiversité

Des aides pour l’accessibilité des lycées à Dijon (Gustave Eiffel, Olivier de Serres) et à Montagny-lès-Beaune



En Saône-et-Loire, les actions soutenues sont variées :

80 000 € pour Chalon dans la rue, événement phare de l’été

10 000 € pour La Manufacture d’idées à Hurigny

30 000 € pour la 5e Biennale d’art sacré contemporain à Autun

Création de vergers de sauvegarde dans 4 communes du département

Aide de 324 070 € à Chagny pour la requalification de la rue du Dr Arnaud (secteur pôle santé)



Tourisme et hébergements : investir pour mieux accueillir

Deux projets touristiques sont soutenus en Côte-d’Or :

52 452 € pour la mise aux normes de l’hôtel Arts et Terroirs à Gevrey-Chambertin

80 000 € pour la reprise du camping Vert Auxois à Pouilly-en-Auxois

En Saône-et-Loire, le Domaine de Bersaillin bénéficie d’une avance remboursable de 40 000 €, tandis que Givry, Sainte-Hélène et Fontaines bénéficient d’aides à la rénovation d’école, la création d’une micro-crèche ou d’une maison pluridisciplinaire.



Agriculture : une attention particulière à l’installation et au bio

La Région consacre plus de 460 000 € à l’installation/transmission agricoles, dont une partie pour Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté et les Jeunes Agriculteurs. En complément, 704 000 € sont alloués à l’association Bio Bourgogne-Franche-Comté, active sur tout le territoire, pour soutenir l’agriculture biologique.



Mobilité, environnement, énergie : vers un territoire plus durable

En Côte-d’Or, des arrêts de bus à Saulieu, Liernais et Montagny-lès-Beaune bénéficient d’une mise en accessibilité. À Époisses et Sainte-Marie-sur-Ouche, la Région finance des aménagements paysagers et la réhabilitation de bâtiments.

En Saône-et-Loire, Digoin et Virey-le-Grand reçoivent des aides à la mobilité douce. Chalon-sur-Saône profite d’investissements dans l’économie circulaire et la biodiversité, avec 120 000 € pour la rénovation énergétique de bâtiments et la salle des fêtes de Volesvres.



Lycées : accessibilité, modernisation, excellence rurale

Parmi les grands travaux votés :

En Côte-d’Or, 1,63 M€ pour l’accessibilité du lycée agricole Olivier de Serres à Quetigny

46 000 € pour la rénovation du lycée Hippolyte Fontaine à Dijon

En Saône-et-Loire, 578 000 € pour le lycée Bonaparte à Autun

300 000 € pour rapatrier les internats de Charolles, labellisé « Internat d’Excellence Rurale »



Une vitalité associative et sportive soutenue

Le Club Sportif Beaunois (rugby) et le Stade Athlétique Autunois font partie des 21 associations aidées pour l’acquisition de véhicules collectifs. Par ailleurs, 30 000 € sont attribués à une journée robotique à l’IUT de Chalon-sur-Saône.