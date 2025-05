Les podiums du vendredi de la 15ème édition du Meeting National ‘Benjamins Avenirs 3’ du Grand Chalon

Le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 23 mai, à partir de 16 heures 30, se déroulait au Centre Nautique Chalonnais, les premières finales du meeting National Benjamins Avenirs 3 du Grand Chalon qui permettait aux nageuses et nageurs chalonnais dont certains étaient en sélection départementale de pouvoir se confronter aux différentes sélections départementales et régionales des clubs français.

Sur le weekend, sont représentés 167 nageurs représentants 14 structures de natation française qui participaient à cette compétition. Des jeunes nageurs benjamins qui ont été divisés en plusieurs catégories, pour la catégorie dames : catégorie Avenir jusqu’à 11 ans et Benjamines 12 ans / 13 ans et pour la catégorie messieurs : Jeunes 12 ans et benjamins 13 ans.

Une compétition qui regroupait 30 juges et 50 bénévoles sur le weekend qui participent activement à la réussite de cette compétition.

Résultats et podiums du vendredi 24 mai :

400 mètres 4 nages Dames Benjamins (première)

1ère Lola Maussion Côte d’Or

2ème Lucile Avila Touche Comité des Alpes

3ème Abygaël Beck Saône-et-Loire

400 mètres 4 nages Messieurs Benjamins

1er André Xavier Raudin Arcos Hauts de Seine

2ème Félix Praquin Hauts de Seine

3ème Marius Hamelin Hauts de Seine

200 mètres nage libre Dames Benjamins

1ère Roxane Chalendar Hauts de Seine

2ème Marilou Chaberty-Baron Comité des Alpes

3ème Eva Faye Lann Hauts de Seine

200 mètres nage libre Messieurs Benjamins

1er André Xavier Raudin Arcos Hauts de Seine

2ème Max Richard Saône-et-Loire

3ème Milan Favre CN Dole & Reg

200 mètres Dos Dames Benjamins

1ère Roxane Chalendar Hauts de Seine

2ème Anna Guillemin

3ème Juliette Lest Rollier Hauts de Seine

200 mètres Dos Messieurs Benjamins

1er Félix Praquin Hauts de Seine

2ème Alexander De Ru Félix Praquin Hauts de Seine

3ème Marius Hamelin Félix Praquin Hauts de Seine

Lors de cette compétition, on notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Pierre Carlot, Adjoint aux sports à la ville de Chalon, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Jean Luc Durand, Vice-président à l’O.M.S, Emerance Gauthier, 1ère dauphine miss earth et de Patrick Trioen, Président du Cercle Nautique Chalonnais assisté des membres de son Comité Directeur.

J.P.B