Fête des voisins réussie dans le secteur gare de Chalon-sur-Saône

Clin d’œil info-chalon.com sur la Grande Rue Saint-Cosme,

Vendredi soir 23 mai 2025, à partir de 19 heures 30 dans le quartier de la gare, plus précisément 25 Grande Rue Saint-Cosme, se déroulait la fête des voisins.

Organisé par Maud Bony et les résidents, de nombreuses personnes s’étaient réunies pour un grand moment de convivialité autour d’un verre avec ou sans alcool et de multiples mets et friandises. Chaque convive ayant apporté une spécialité pour fêter l’événement.

Lors de cette soirée, on notait le passage de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture à la Ville de Chalon.

J.P.B