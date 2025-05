Le nouveau ‘Coffret de Noël’ destiné aux anciens et réalisé avec des produit bio a été présenté par La cave ‘Vinscie’

Les personnes en situation de handicap complètement intégrées dans ce projet. Le clin d’œil et le photoreportage info-chalon.com !

Christine Baudot, la propriétaire de la cave ‘Vinscie’, située 26 route de Lyon à Saint Rémy (cave facile d’accès avec parking), organisait vendredi 23 mai à partir de 19 heures, une réception de présentation de son nouveau concept de colis (2025) destinés aux anciens en invitant l’ensemble des responsables des Mairies, Comités de Quartier, Associations et Comité d’Entreprise… pour une dégustation.

Lors de cette soirée, on notait la présence de Florence Plissonnier, Vice-présidente au Grand Chalon, en charge des finances et de la e-administration et Maire de Saint Rémy, de Martine Martin, Présidente de l’Union des Comités de Quartier, de Mathieu Chevalier, de l’ESAT G Fauconnet de Crissey, d’Eddy Wiart, Directeur de la Régie de Quartier Ouest du Chalonnais, de Jean-François Pattier, Président de l’A.M.E.C (Association Médico Educative chalonnaise), Solange Dorey, présidente de la Maison de Quartier Bellevue-Saint Cosme à Chalon, ainsi que de nombreuses mairies représentées…

Une soirée qui commençait par l’allocution de Christine Baudot , dont voici quelques extraits : « Bonjour et bienvenue et surtout merci d’être venus aussi nombreux, toujours à l’appel de ce concept autour des coffrets des aînés! C’est vraiment un plaisir de vous recevoir tous […] Pour vous donner quelques chiffres, on avait commencé cette démarche en 2022 avec 800 colis et c’était le début du concept, l’année suivante en 2023 nous avons fait 1400 colis et l’année dernière nous avons fait 2000 colis, donc bravo à vous tous ! C’est grâce à vous tous qui êtes là présents, ici ce soir, si nous avons réussi ce pari qui avait été lancé en 2022 de réunir nos aînés et les Esats de Saône-et-Loire autour de ce concept de coffret de Noël […] J’en profite pour remercier Pierre et Melinda qui sont toujours fidèles au poste et qui représentent l’Esat de Joncy puisque Serge Cordier son directeur est absent (malade). Je voulais aussi souligner la présence de madame Martin Présidente de l’Union des Comités de Quartier, Comités, qui nous ont fait confiance tout à fait au démarrage de ce concept qui vient réunir en quelque sorte, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap […] Après on s’est ouvert à quelques petites communes qui sont venues nous retrouver et d’ailleurs l’année dernière nous avons eu la chance d’accueillir avec nous de nouvelles communes comme la commune de Champforgeuil, la commune d’Oslon et la commune de Fragnes La Loyère. Je voulais aussi citer une commune de Côte d’Or qui travaille avec nous : la commune de Pluvet […] Petite nouveauté aussi dans les coffrets lorsque vous les avez vus, on a ici monsieur d’Eddy Wiart, Directeur de la Régie de Quartier Ouest du Chalonnais avec qui on avait fait des cartes de vœux l’année dernière mais cette année encore Eddy nous fait le plaisir encore de poursuivre notre partenariat avec ce cadeau qui sera mis dans chaque coffret qui a été sélectionné avec soin et qui correspond à un petit porte-clés confectionné avec des bouchons recyclés et un petit arbre de vie au bout […] On est un peu une grande famille et je peux le dire aujourd’hui avec vous tous réunis, un grand merci à vous tous d’être là ! ».

La présentation de la structure de l’AMEC par son Président

Une présentation du parcours professionnel du jeune Pierre de l’ESAT de Joncy

Vous l’aurez compris un concept de réalisation de colis plus engagé sur le plan local mais aussi beaucoup plus humain tout en alliant la qualité des produits et permettant à toutes les personnes en situation de handicap d’y trouver leur place.

Clin d’œil à Pierre et Melinda de l’ESAT de Joncy

La cave Vinscie est ouverte de 9 heures 15 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du mardi au samedi. Renseignements au 03 85 93 39 03 ou par mail : [email protected]

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B