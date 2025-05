Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : ‘Mais pas que…’ vous propose désormais un nouveau concept

Décorez, aménagez mais aussi savourez !

La jolie boutique, très bien agencée ‘Mais pas que…’ située 21 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, vous propose un tout nouveau concept depuis mercredi 21 mai 2025.

Désormais, la clientèle se verra proposer non seulement de l’agencement, de la décoration, des bijoux, des textiles, des conseils déco, du sur-mesure mais aussi des pauses gourmandes (cocktails, jus de fruits, boissons chaudes cafés, thés, gâteaux) et de la petite restauration (planches : Corse, l’Italienne, la Terroir, la Gourmande et la Végétarienne).

Dans ce commerce, Nathalie et Stéphane sauront vous conseiller sur les meilleurs choix possibles.

Le magasin ‘Mais pas que…’est ouvert du mercredi au samedi de 10 à 14 h 30 et 16 h 22 h 30 et le dimanche de 10 h à la fin du marché. Réservation au 06 88 25 46 89

J.P.B