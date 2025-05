Succès de la 3e édition du concert de la Fête des Mères organisé par le collectif ‘Le Soleil Bleu’, l’APAiL - Bulle Bleue et Musique et Spectacle

Le photoreportage info-chalon.com

Pour célébrer la fête des mères avec les mamans d’enfants différents, les trois associations et leurs partenaires : Le collectif ‘Le Soleil Bleu’ (autisme et troubles apparentés), l’APAIL - Bulle Bleu et Musique et Spectacle avec le soutien de la ville de Chalon, avait organisé samedi 24 mai, à partir de 14 heures 30, au Square Chabas à Chalon-sur-Saône, un concert avec l’excellente chanteuse chalonnaise très connue et appréciée, Claudette Neel.

Un événement qui commençait par le discours de la Présidente du collectif ‘Le Soleil bleu’, Dominique Copreaux : « Nous sommes ici rassemblés au nom d’un mot magique : La solidarité qui permet des liens entre les individus et qui favorise le bien-vivre ensemble. On entend beaucoup ‘L’autisme, la neurodiversité, c’est un truc à la mode, c’est tendance. Mais non, 10 à 20% de la population présente des troubles de la neurodiversité, ce qui signifie : exclusion, galères administratives, risque accru d’être victime de violence, de harcèlement ou d’abus, de rejet, de précarisation, de jugements infondés, d’errance médicale, un difficile accès aux soins, des difficultés pour trouver un emploi… Alors, ce n’est pas cool d’être neurodivergent ! On en parle beaucoup dans les médias, c’est un phénomène qui suscite des débats et cette médiatisation peut conduire à une psychose chez certains parents ; alors qu’un diagnostic précoce est nécessaire pour une prise en charge efficace, il ne peut malheureusement pas être réalisé rapidement […].

Pour faire face à cet état de fait, il y a des aidants et parmi ceux-ci, les mamans courage, de vraies guerrières et ce concert est destiné à leur rendre hommage. 1 français sur 5 est aidant, soit 9 millions de françaises et de français et en majorité des femmes. 75% se définissent comme aidants par lien affectif. Il faut une immense énergie physique et psychologique pour assumer leurs défis quotidiens : Isolement affectif, temps consacré à l’accompagnement qui réduit le temps disponible, difficultés à trouver du temps libre pour s’occuper de soi, manque de reconnaissance, sentiment de culpabilité etc… […]

Mais on va oublier tout cela ! Ce sont les petites choses qui nous rendent heureux. Il suffit en effet, d’un petit message inattendu, d’un coup de téléphone, d’un sourire et d’un concert dans un magnifique parc pour relativiser. Alors profitons toutes et tous de ce moment. Je vous remercie ! ».

S’en suivait le concert des jeunes choristes de l’APAiL-Bulle Bleu, placés sous la direction de leur chef de chœur Solange Chevat.

Moment d’émotion aussi pour l’assistance composée de 400 personnes quand chacun leur tour, les jeunes de l’APAiL-Bulle Bleu vont délivrer un message d’amour destiné à leur maman.

L’événement se poursuivait avec la représentation musicale de 22 chanteurs de la Maitrise Saint Charles sous la direction de leur chef de chœur.

Cette fête des mères d’enfants différents se terminait avec L’association Musique et Spectacle et sa chanteuse Claudette qui interprétait son répertoire musical : Et bam, Mamy blue, les yeux de la mama, j’veux du soleil, prendre un enfant par la main, mistral gagnant, riche d’être père parler à mon père, qui a le droit , je vole, alors regarde, maman…

Une bien belle fête des mères, lancée à toutes les mamans présentes à laquelle info-chalon s’associe !

Lors de cet événement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er Adjoint, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B