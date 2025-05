Un titre national par équipe pour l'Union Gymnique Chalonnaise

L' équipe Nationale A 12 ans et + de l'UG Chalon signe une performance remarquable, fruit d’un travail individuel rigoureux, mais surtout d’une détermination et d’une énergie collective inscrites dans l’ADN de cette équipe, qui ont permis d’aller chercher ce titre en 4e division ! L'occasion de saluer les coachs, véritables stratèges et soutiens mentaux du groupe

ainsi qu'une mention spéciale au juge, acteur clé de cette réussite.