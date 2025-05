Matthieu BERBIGET Nouvelle ceinture noire du Judo Club Chalonnais !

C’est à l’âge de 5 ans que Matthieu BERBIGET est monté pour la première fois sur le tatami de la rue de la paix.Ce petit garçon, plutôt réservé, s’est bien pris au jeu des roulades et des chutes de ses débuts puis il a gravis les échelons en prenant de plus en plus de technique et d’assurance.

Même si il reste ,encore maintenant, un grand timide, il réussit néanmoins a exprimer son potentiel de grand gaucher lors des différentes compétitions auxquelles il participe. C’est d’ailleurs ce qui lui a permis dernièrement de se qualifier pour le championnat de France Cadets 2ème Division durant lequel il s‘est incliné après son 3ème combat.

C’est avec son ami Daniel SOLOMONYAN qu’il a préparé son Kata et qu’ils ont obtenu la saison passée. En ce qui concerne la partie technique, Matthieu a pris un peu plus de temps et a réussi son UV technique en mars dernier. L’UV arbitrage et les 100 points en compétition nécessaires étaient déjà en poche,mais pour Matthieu,jeune homme de 17 ans, en Bac Pro Électrique au Lycée Niépce de Chalon, un stage d’un mois en entreprise du côté de LYON, a repoussé sa remise de grade officielle.

C’est enfin chose faite depuis vendredi soir, puisque c’est à l’issue de l’entraînement des grands et en compagnie de sa famille et ses camarades de club, que Matthieu s’est vu remettre sa ceinture noire par son professeur Yann DU CLOSEL, avant de faire son entrée dans la cercle bien conséquent des ceintures noires du JCC avec un petit rituel propre au sein de Dojo de la rue de la paix.