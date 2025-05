GOLF -  La famille Besse devant la famille Ressiguié à la 4e édition de la coupe Côté Optique

Si les années paires sourient aux équipes visiteuses avec les succès des Franciliens Paul Evans et Pierre Perroy en 2022 et des Avoisiens Bruno Fourneray et Amine Faraj en 2024, les années impaires conviennent mieux aux doublettes chalonnaises, et plus particulièrement aux duos familiaux. Après Sasha et Silvère Platret en 2023, c’est en effet Corentin et Maxime Besse qui se sont mis en évidence en 2025.

Le trou n°14 fatal

Disputée comme les trois précédentes en scramble à 2, cette quatrième édition a donné lieu à un beau duel entre la famille Besse, représentée par Corentin et son papa Maxime, et la famille Ressiguié, représentée par les deux frères Guilhem et Hugo. Le trou n°14 aura été le tournant de la compétition : alors que les futurs vainqueurs étaient auteurs d’un eagle, leurs adversaires réalisaient un double bogey. Une différence de quatre coups que les frangins ne parvenaient pas à combler malgré deux birdies aux trous n°15 et n° 16.

88 joueurs en lice

Jouée par un temps ensoleillé et sur un parcours bien préparé par les jardiniers de Saint-Nicolas, la coupe Côté Optique a attiré quatre-vingt huit joueurs, dont certains venus de l’extérieur (Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Paris-Ile-de-France…). Quarante-trois joueurs en 2022, soixante joueurs en 2023, quatre-vingts joueurs en 2024 et donc quatre-vingt huit joueurs en 2025, la Coupe Côté Optique est en train de devenir au fil des saisons une compétition majeure du calendrier chalonnais. Il faut dire que Pauline Clerc, la sympathique dirigeante du magasin du 2 Grande Rue, et toute son équipe, auxquelles il faut associer le Domaine Bouthenet-Clerc de Cheilly-les-Maranges, ne ménagent pas leurs efforts pour faire de cette épreuve une véritable fête du golf.

Parallèlement à la compétition proprement dite, trois concours étaient organisés. Celui du meilleur drive messieurs remporté par le jeune Gabriel Cattozzo, celui du meilleur drive dames gagné par la revenante Cécile Deguin et celui de précision décroché par le vainqueur Corentin Besse sur le par 3 du trou n°5 avec un coup à 1,05 m du drapeau.

La Guilde des Orfèvres en tête

Enfin la coupe Côté Optique a marqué le commencement de la Partenaire’s Cup 2025, dont le premier leader est la Guilde des Orfèvre avec 111 pts devant Monsieur Store avec 105 pts, et le tenant du titre FQT digit avec 91 pts.

Les résultats

Brut : 1. Corentin Besse (Chalon) - Maxime Besse (Chalon) 43, 2. Guilhem Ressiguié (Chalon) - Hugo Ressiguié (Chalon) 41, 3. Gabriel Cattozzo (Chalon) - Sasha Platret (Chalon) 38.

Net : 1. Corentin Besse (Chalon) - Maxime Besse (Chalon) 46, 2. Jean-Baptiste Debaux (Chalon) - Hector Lassandre (Chalon) 43, 3. Cécile Deguin (Chalon) - Richard Deguin (Chalon) 42, 4. Guillaume Renaud (Chalon) - Alain Mercier (Chalon) 42, 5. Guilhem Ressiguié (Chalon) - Hugo Ressiguié (Chalon) 42, 6. Jean-Guy Edery (Bourgogne-Franche-Comté) - Simon Favre (Bourgogne-Franche-Comté) 41, 7. Eric Planté (Chalon) - Virginie Planté (Chalon) 40, 8. Olivier Dechaume (Montceau) - Daniel Stabrowski (Montceau) 40, 9. Faustine Planté (Chalon) - Léandre Planté (Chalon) 40, 10. Jean-Paul Forin (Chalon) - Véronique Forin (Chalon) 40, 11. Edouard Mroz (Chalon) - Chantal Vercelli (Chantal) 40.

Gabriel-Henri THEULOT