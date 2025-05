ORIGIN'ART 2025 - Une 5e édition couronnée de succès

Les sourires et la bonne humeur étaient de rigueur ce samedi à l'occasion de cette 5e édition d'Origin'Art, organisée par la ville de Chalon et son service jeunesse. Un moment d'autant plus apprécié qu'il associe toutes les maisons de quartier de la ville de Chalon sur Saône et l'ensemble de ses partenaires. Escalade, slackline, tyrolienne de 70 mètres, atelier cirque, pixel art, chase tag, glisse urbaine, hip-hop, teqball, e-trott, panna foot... le boulodrome était aux couleurs de la culture urbaine.

Un savoureux mélange bien apprécié avec de nombreuses animations ponctuées de battle de hip-hop dès le vendredi soir, réunissant plus de 500 jeunes chalonnais. Tout au long de la journée de samedi, près d'un millier de personnes ont répondu à l'appel de la culture urbaines. Mission remplie pour les maisons de quartiers de Chalon et une édition 2026 déjà dans les tuyaux.

Laurent GUILLAUMÉ