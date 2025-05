BASKET FAUTEUIL - DEMI-FINALE PLAY OFFS - L'Elan Chalon en mode double face s'écroule après la mi-temps

Que s'est-il passé à la mi-temps dans la tête des Chalonnais pour se laisser autant malmener en 2e partie de jeu ? Pourtant Sandra Cléaux avait prévenu ses joueurs à la pause, alors que l'Elan Chalon menait 15-8 au premier quart temps et de 21 points à la mi-temps. Le 3e quart temps s'est avéré destructeur pour les Chalonnais, prenant 26 points en un seul quart temps et se contentant d'un petit 5 points.

La sensation de voir sur le terrain deux équipes chalonnaises diamétralement opposées en l'espace de quelques minutes. Sandra Cléaux pressentait les choses, voyant ses joueurs se dire que la partie était dans la poche, et baissant la garde. "A vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué", Chalon sur Saône s'est pris les pieds dans le tapis du Cannet. A l'issue du 3e quart temps, les Hornets ont refait leur retard et repartent avec un 45-45. Le dernier quart temps ne sera qu'une formalité pour les joueurs de la Côte d'Azur, bien habitués à ce genre de défi. Manquant d'agressivité et baissant la garde tant en défense qu'en attaque, les Chalonnais laissent filer un match, à leur portée. Une défaite résonnant plus comme un cadeau offert que comme une défaite à proprement parler. Les Hornets s'offrent la victoire sur le score de 61 à 56, renvoyant les Chalonnais sur le banc avec l'amertume d'un match mal contrôlé.

Le match retour de cette demi-finale des Play-offs se jouera samedi 31 sur la Côte d'Azur. Seule issue possible pour l'Elan Chalon, gagner avec plus de 5 points pour se garantir une place en finale et surtout jouer avec le visage de la première mi-temps.

Laurent GUILLAUMÉ