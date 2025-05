Le festival de la BD de Farges-lès-Chalon aura tout pour plaire les 31 mai et 1er juin

Encore et toujours du beau monde…

L’heure sera à la 7ème édition, invariablement pilotée par l’association locale Saône-en-Bulles, sur le week-end placé à cheval sur la fin mai et le début juin. Autrement dit, le samedi 31 mai, et le dimanche 1er juin. L’occasion de faire un très large tour d’horizon des forces livresques en présence. S’il y aura les figures historiques telles que Pascal Croci, qui mettra en évidence son dernier opus en date, à savoir Jane Eyre, ­d’autres ne feront point défaut également. Citons Tommaso Bennato nanti notamment de son nouveau comics « The Witcher », Maria Riccio, nullement en reste du fait de sa novation « Ailées », Dragan Paunovic à qui l’on doit « Samurai origines », Tatiana Domas et Jean-Marc Stalner…Signalons d’ailleurs qu’il sera loisible d’entrer en relation avec les frères Stalner (Jean-Marc et Eric), un privilège très rare, puisque de l’aveu de Patrice Putin, le président de Saône-en-Bulles, c’est « une chose qui ne s’était encore jamais produite, à ma connaissance».

Et puisque chaque édition apporte son lot de sang neuf, l’association, avivée par l’entrée en lice de Lucia Toma Marceau (autrice du cru de livres dédiés aux enfants), saluera l’arrivée des p’tits derniers que sont Giuseppe Baiguera (le dessinateur de quelques tomes de «La sagesse des mythes », Emilie Baud avec son premier livre s’appelant « Mon meilleur terrain », Iko (la série Durango), Mavric Senad avec son œuvre flambant neuve « Les cent derniers jours d’Hitler », Andrea Fattori (« West legends »), Jacques Terpant (« Ce qu’il reste de nous »), liste non exhaustive. L’ensemble des protagonistes sont visibles sur le site : https://www.saone-en-bulles.fr/ Enfin, les éditions « Inukshuk » brilleront aussi par leur présence, avec en la circonstance le dessinateur Milan Jovanovic « Les sept vies de l’épervier ». Complétons le descriptif en révélant que le partenaire habituel –« L’antre des bulles »-, fait son affaire des livres de l’intégralité des auteurs.

Vendredi 30 mai :

La soirée est accessible à toute personne (festivaliers, Fargeois-es) désireuse de participer au repas, qui se constitue de la sorte : apéritif, kebab, frites, dessert

Samedi 31 mai :

Aux alentours de 19h se déroulera la remise du prix de la BD de l’année. Celle-ci et son auteur seront déterminés par l’entièreté des festivaliers. On pourra voter toute la journée. D’autre part, si le temps se montre correct, un match de foot, spécificité du festival, opposera les auteurs aux festivaliers et aux autochtones au terme des dédicaces. Et advienne que pourra ! A l’issue des efforts, le dîner, mené de main de maître par le cuisinier Jean-François, clôturera ces heures haletantes. Coût : 25,00 euros, et sur réservation. Les auteurs, quant à eux, prendront place les deux soirées durant.

Dimanche 1er juin :

Suite et fin. Sniff !

Des infos supplémentaires fort utiles :

Tarifs : 3,00 euros pour une journée, 5 euros pour les deux jours. La gratuité vaudra pour les enfants de moins de 12 ans, à condition qu’un adulte s’en porte garant. L’ouverture a été fixée à 10h (ça, c’est en théorie ; à partir de 9h, et peut-être même avant si toutes les planètes sont alignées). La fermeture devant intervenir pour sa part à 18h. Indépendamment des repas du soir, la restauration restera en vigueur du début à la fin des deux journées, histoire de joindre l’utile à l’agréable.

Michel Poiriault

[email protected]