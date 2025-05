LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Châtenoy le Royal et Lux ont rendu leurs verdicts + Saint-Rémy

Deux grosses communes de la circonscription. Idem pour Châtenoy en Bresse et Oslon. Saint-Rémy aussi

Les communes de Châtenoy le Royal et Lux ont placé Sébastien Martin devant Arnaud Sanvert, ce dimanche, soir du 2e tour des législatives. A Châtenoy le Royal, première commune de la couronne chalonnaise, le Président du Grand Chalon remporte plus de 60 % des suffrages exprimés. A Lux, Sébastien Martin arrive devant le candidat du Rassemblement National avec 59 voix de plus.

A noter les deux communes aux portes de la Bresse ont donné aussi leurs faveurs à Sébastien Martin. Châtenoy en bresse place Sébastien Martin avec 76 voix de plus. Oslon donne ses faveurs au président de l'agglomération avec plus de 66. % des suffrages exprimés.

Saint-Rémy a voté à plus de 68 % pour Sébastien martin avec 1053 voix contre 493 voix pour Arnaud Sanvert.