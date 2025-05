LEGISLATIVES - La 5e circonscription de Saône et Loire change de mains... Sébastien Martin élu député

La victoire de Sébastien Martin ce dimanche soir, c'est avant tout la mobilisation d'un grand nombre d'acteurs publics contre le Rassemblement National. Les mathématiques étaient claires si le report de voix se faisait normalement et elle ont parlé ce dimanche ! La victoire est belle et sans bavure... Belle à plus d'un titre !

"C'était le candidat au bon moment au bon endroit" avait dit jeudi soir à la salle Marcel Sembat, son suppléant Lionel Duparay. Preuve en est le résultat de ce soir. Une victoire d'autant plus savoureuse pour le Chalonnais, après les trois tentatives du maire de Chalon sur Saône, pour s'implanter sur la circonscription.

Reste que Sébastien Martin va devoir user de beaucoup de diplomatie tant sa victoire de ce dimanche repose sur une large coalition dépassant totalement son corpus idéologique. Même si il a revendiqué être le candidat de la droite républicaine, ce dimanche, c'est un vote contre le Rassemblement National. Un vote qui devrait être commenté à l'échelle nationale pour sa valeur symbolique.

La victoire de ce dimanche ouvre la voie à une série de chaises musicales à venir sur lesquelles info-chalon.com reviendra plus tard. En attendant, bravo au Président Martin pour cette nouvelle aventure politique.

Laurent GUILLAUMÉ