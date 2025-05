LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - La première réaction de Sébastien Martin

" C’est avec une immense fierté que je vous annonce ma victoire aux élections législatives sur la 5e circonscription de Saône-et-Loire.

C’est un honneur de représenter notre territoire à l’Assemblée nationale.

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les électrices et tous les électeurs qui m’ont accordé leur confiance. Votre soutien est ma plus grande force et je m’engage à être à la hauteur de vos attentes, pour défendre vos intérêts avec détermination et conviction.

Je ne peux pas oublier de saluer l’engagement exceptionnel des militants et des bénévoles qui ont œuvré sans relâche tout au long de cette campagne. Vous avez été les moteurs de cette victoire, et c’est grâce à votre énergie, votre soutien et votre dévouement que nous avons réussi.

C’est un honneur de représenter notre territoire. En député libre, je dois cette victoire aux habitants et j’agirai comme tel.

Nous avons une grande mission devant nous : travailler pour un avenir meilleur pour notre circonscription et pour la France. Ensemble, nous allons faire entendre la voix de notre territoire à l’Assemblée nationale.

Merci à tous et à très vite pour la suite de notre aventure !"