LÉGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire : «En Saône-et-Loire, le RN ne tient plus qu'à 22 voix», claque Rémy Rebeyrotte

Communiqué :

EN SAÔNE-ET-LOIRE, LE RN NE TIENT PLUS QU'À 22 VOIX.



Tout d'abord, félicitations chaleureuses à Sébastien Martin qui rejoint désormais l'Assemblée Nationale. Je lui souhaite pleinement de réussir dans ses nouvelles fonctions, au service du Pays et de la Saône-et- Loire.

Et quel plaisir de voir reculer l'extrême-droite dans notre Département!

Un député RN en moins, c'est une victoire pour tous les démocrates et tous les républicains.

Et c'est une très lourde défaite pour le Député sortant, devenu le député sorti, mais surtout pour le délégué départemental du mouvement lepeniste, M. Dutremble.

Ils s'y voyaient déjà. Ils avait fait de cette campagne une campagne nationale mobilisant le Président du parti, M. BARDELLA, et la candidate putative d'extrême-droite à l'élection présidentielle, Mme Le Pen.

Raté.

Les électeurs de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire en ont décidé autrement. Ce sera sans eux.



Du coup, le RN ne tient plus ici en Saône et Loire qu'aux 22 d'avance obtenues en juillet dernier sur la 3eme circonscription dans des circonstances qui leur étaient hélas favorables. Le RN en 71 ne tient plus qu'à un fil.

Qu'il compte sur notre détermination, celle des démocrates et des républicains, celle de tous ceux qui ne se rallieront jamais aux thèses fractionnistes et délétères de l'extrême-droite, pour continuer le combat, l'amplifier et le mener jusqu'au bout.

Pas de cela ici: pas le populisme, pas la démagogie, pas la haine ordinaire, pas le repli, pas le défaitisme, pas le nationalisme, pas la division, pas le racisme, pas la xénophobie et l'antisémitisme, pas le négationnisme et pas le soutien aux dictateurs et aux autocrates. Ce ne sont pas nos valeurs. Nous préférons celle de Pontus de Tyard, de Lamartine, de Condorcet ou de Jean-Philippe Saclier.



Rémy REBEYROTTE,

ancien Député et Maire,

Conseiller Régional de Bourgogne-Franche-Comté