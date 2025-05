LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Les félicitations républicaines de Christophe Sirugue, ancien député-maire de Chalon

"J’adresse mes félicitations à Sébastien Martin candidat LR pour son élection ce soir dans la législative partielle de la 5eme circonscription de Saône et Loire et me réjouis du retour de cette circonscription, dont j’ai moi-même été le Député, dans le camp républicain.

Par contre il me semble qu’un mot à l’égard des électeurs de gauche qui se sont exprimés au second tour et sans lesquels cette élection n’aurait pas été possible aurait été opportun dans cette première réaction.

Bon mandat M le Député."