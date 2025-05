La section UNP 712 de Chalon-sur-Saône a fêté ses 40 ans d'existence

Une journée articulée autour de 3 axes. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est par une magnifique journée ensoleillée que les adhérents de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune — ont fêté les 40 ans de leur section le dimanche 18 Mai 2025 à Sennecey-le-Grand.

Cette journée était articulée autour de 3 axes :

➤ La visite du Musée International des Parachutistes du Special Air Service (SAS)

➤ La cérémonie avec dépôt de gerbes sur la stèle de Guy de Combaud-Roquebrune, le parrain de la section 712, par Bruno Camuzat, le président de la section

➤ Et pour terminer cette journée, les membres de la section ont eu la chance de pouvoir effectuer en Willys MB, plus connue sous son surnom de «Jeep», grâce à l'association de François Prevost et Raphaël Decort, le même parcours que le Lieutenant Guy de Combaud-Roquebrune lors de la libération de Sennecey-le-Grand le 4 septembre 1944 qui lui coûtera la vie après un raid héroïque.

Au travers de ces activités, lors de la pause méridienne, le président a pris la parole pour retracer l'historique de la création de la section, rendant par la même hommage au Colonel Roger Chaudron, le fondateur et 1er président de la section 712 de l'UNP.

Un témoignage émouvant suivi du verre de l'amitié et d'un excellent buffet froid concocté par le traiteur Bourgogne Repas.

La section UNP 712 remercie l'association Sennecey 1944, la municipalité de Sennecey-le-Grand pour la disponibilité de la salle de restauration, le Musée International des Parachutistes du Special Air Service (SAS) ainsi que la brigade de gendarmerie de Sennecey-le-Grand pour sa disponibilité lors de la cérémonie sur la stèle de Guy de Combaud-Roquebrune.

Et par Saint-Michel, vive les Paras !

(Photos gracieusement fournies par Wilfried Badot)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati