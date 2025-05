Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : Les Bleus et Blancs se payent le scalp de Mulhouse pour sa dernière journée en Nationale 3 (33-30)

Les Chalonnais terminent sur une bonne note sa dernière journée en Nationale 3 grâce à sa victoire face aux Mulhousiens sur le parquet du Gymnase de la Verrerie (33-30), samedi 24 mai 2025. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 24 mai 2025, l'ASHBCC s'est imposé à domicile face aux Lynx de Mulhouse sur le score de 33 à 30, lors de la dernière journée de championnat de Nationale 3.

Surfant sur une dynamique retrouvée qui fait chaud au cœur, les protégés d'Audrey Col et Samy Taj ont su résister à la pression de l'événement pour faire parler leur supériorité. Après un début de match équilibré, ils ont pris les commandes du match pour ne plus les lâcher jusqu'au coup de sifflet final.

Les deux clubs étaient à égalité à la mi-temps (15-15).

C'est dans un esprit collectif que les Chalonnais ont ainsi posé la cerise sur le gâteau d'une saison qui finit sur un superbe magnifique baroud d'honneur.

Au coude-à-coude tout au long de la rencontre, rien n'arrête plus les Bleus et Blancs gonflés à bloc qui terminent cette fin de saison sur six matchs sans défaite.

De quoi envisager une relégation en Prénationale sous de bons auspices avant un retour plus forts que jamais en Nationale 3.

(Plus de détails et de photos dans un article à paraître)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati