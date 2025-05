Le pari gagnant de Sébastien Martin pour sa première candidature personnelle

Le maire de Chalon en rêvait... le Président du Grand Chalon l'a fait. Ce lundi matin, si il y a bien une leçon à retenir dans la victoire de Sébastien Martin dans ces législatives, c'est bien sa capacité à jouer la conciliation qui a fonctionné à plein régime. La démonstration est faite, le clivage en permanence ne peut être source de profit électoral, car à tout moment, vous avez besoin de l'autre pour faire la différence. L'autre, c'est bien celui qui politiquement ne pense pas comme vous mais qui peut vous rejoindre quand l'enjeu politique est là.

Ce dimanche, si il y a bien une leçon à retenir, c'est bien celle-ci. La radicalisation des prises de position et l'attitude trop clivante ne vous permettent pas d'avancer. Les trois tentatives de Gilles Platret sont bien-là pour démontrer les faits.

Si l'élection s'était jouée entre Arnaud Sanvert et Gilles Platret, est-ce que les autres partis auraient mobilisé les troupes ? On peut se permettre d'émettre un doute sérieux sur ce scénario. Car ce dimanche soir, Sébastien Martin doit bien sa place à l'Assemblée Nationale aux électeurs du centre et du Parti Socialiste notamment.

Bien sûr, à moins de 9 mois des prochaines municipales, Gilles Platret sort renforcé de cette élection, tout en l'enfermant dans ses perspectives politiques nationales, la place étant désormais prise. Pour autant, la gauche sort de ce galop d'essai législatif, bien renforcé. En misant sur Clément Mugnier, le PS a fait un test, plutôt couronné de succès. Le choix d'un petit nouveau sur la place publique, est une manière d'installer un nouveau visage sur l'échiquier politique local. En réalisant 17,35% malgré une participation à 30 %, le PS a sans doute trouvé sa future figure de proue à Chalon sur Saône.

Pas le choix pour Sébastien Martin que de passer la main au département.

Face à l'embarras du choix, le nouvel homme fort du Chalonnais doit désormais laisser de côté des responsabilités. Même si la loi l'autorise à rester simple conseiller communautaire et donc céder sa place de Président du Grand Chalon, Sébastien Martin devra donc rester par conséquence conseiller municipal. La raison ? Il l'avait confié à info-chalon.com dans son interview d'avant premier tour, "il n'est pas question d'abandonner le Grand Chalon".

La conséquence toute logique devrait être le retour de Dominique Juillot, 1er vice-président de l'intercommunalité. 18 ans après, le maire de Mercurey pourrait bien retrouver son bureau, au moins le temps d'une période d'intérim, jusqu'aux prochaines élections municipales.

De facto, c'est donc le département auquel il devra renoncer, contraint par la loi sur le non-cumul des mandats. Charge à André Accary de rééquilibrer son exécutif pour pallier l'absence de Sébastien Martin.

Il convient toutefois de relativiser un certain nombre d'enseignements de ce scrutin, sachant que 7 électeurs sur 10 n'ont pas participé au vote.

Laurent GUILLAUMÉ