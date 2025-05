Pour les amoureux d'histoire locale, Christiane Perruchot sort Histoire(s) de la Bourgogne, 1981-2021

Si ces « Histoire(s) de la Bourgogne, 1981-2021 » commencent par cet événement, c’est qu’il prend ses racines en Bourgogne. Le nouveau président de la République, qui s’installe alors pour deux septennats, a construit sa carrière politique dans la Nièvre. C’est aussi en mai 1981 que l’auteure, Christiane Perruchot, démarre sa carrière de journaliste. Un peu plus de quarante ans plus tard, elle ferme ses carnets de notes, se replonge dans ses archives et d'autres sources de la presse régionale, pour relater en 344 pages une fresque vivante et inédite de l’histoire contemporaine régionale.

Le circuit de Magny-Cours, dernier témoin de l’âge d’or de la Formule 1 en France ; la chute de la dynastie Schneider au Creusot, symbole des conséquences de la mondialisation ; le conflit social chez Hoover, révélateur des dérives du « dumping social » au sein même de l’Union européenne ; l’échec de Kodak qui n’a pas su négocier le virage du numérique ; le cas Belvédère, première entreprise française victime de fake news sur Internet. Ou encore le scandale de la décharge de Montchanin, qui a imposé le principe du pollueur-payeur… Autant d’événements qui ont marqué l’actualité à leur époque, influencé l’avenir et montrent combien l’information en temps réel est indispensable pour décrypter le monde. Avec en première ligne : le journaliste. Cet « historien de l’instant », sans lequel aucun récit durable ne pourrait s’écrire.

En vingt chapitres au nombre desquels une analyse plus académique de l’électorat dans les quatre départements de la Bourgogne et de l’évolution de l’économie régionale, ces événements forment autant d’histoires qui peuvent être lues dans l’ordre, ou au gré des envies ou des centres d’intérêt du lecteur.

L’auteure

Christiane Perruchot fut journaliste en Bourgogne pour la presse locale et régionale (La Gazette d’Autun, Le Journal du Centre, L’Yonne Républicaine) et la presse nationale (Le Monde, Les Échos, L’Usine Nouvelle, Le Moniteur du BTP). D’abord comme journaliste indépendante, puis au sein de l’agence de presse Traces Écrites qu’elle créa en 1991, enfin comme coéditrice du média en ligne d’actualité économique Traces Écrites News.

Éditions Liralest

Dans les librairies à partir du 20 mai 2025