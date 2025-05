Camille Rodier, hussard bleu du Made in France se livre à info-chalon.com

Comment avez-vous vécu cette formation d'un an et demi initiée par GALILE ?

Cela a été une période intense pour moi, faite de mises en situation originales et parfois déstabilisantes nous obligeant à sortir de notre zone de confort, et a affronter nos peurs, nos doutes et nos faiblesses pour être plus compétente et efficace dans l'entreprise. J'ai adoré les différents modules atypiques proposés par des formateurs de très haut niveau comme le négociateur en chef du GIGN, l'initiation à la prise de parole publique du cours FLORENT, l'équicoatching avec les chevaux.

Quelles sont les plus grandes difficultés que vous ayez eu à surmonter ?

J'avais tellement hâte de retrouver nos formateurs à chaque module ainsi que mes 13 autres camarades « hussards bleus du made in France », avec qui nous formons maintenant un groupe d'amis soudés par cette expérience unique, que je n'ai pas eu l'impression de difficultés particulières...Sauf pour l'équicoatching car j'avais un cheval qui s'obstinait à ne pas comprendre ce que j'attendais de lui et à ne pas répondre à mes demandes, n'en faisant qu'à sa tête !

Quel bilan tirez-vous de cette formation ?

Une expérience humaine riche et originale, nous permettant de monter en compétences et être formée à la future direction d'une des entreprises du groupe, de vrais liens sincères et profonds tissés entre tous les « hussards du made in France » alors que nous ne nous connaissions pas. Désormais soudés par cette formation, nous nous contactons régulièrement, formant une vraie famille à travers toute la France (les hussards étant répartis dans les différentes entreprises de GALILE, ndlr), nous nous entraidons et...faisons la fête ensemble !

Propos recueillis par Colette Bride-Etivant - Petitjean