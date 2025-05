Dans le cadre prestigieux des Invalides à Paris, devant un parterre d'industriels, d'organisations professionnelles patronales et artisanales et de nombreuses personnalités d'horizons divers, la 1ère promotion 2024-2025 des « Hussards bleus du made in Fance » fêtait les 14 hussards (dont 2 hussardes) ayant suivi un cursus de formation d'un an et demi validé (masterclass) par l'E.M. Business Lyon et initié par le groupe GALILE.

Dans son intervention, l'Industriel-Député Eric MICHOUX qui avait invité ses collègues parlementaires à cette fête du « made in France » au service et à la gloire de l'industrie française, a déploré leur absence, (les absents ayant toujours tort..) même pour cause de « vacances parlementaires », a remercié de leur effort et salué les rares députés présents.

Initiée par Eric MICHOUX, Président du Groupe GALILE, cette formation d'excellence est destinée à faire monter en compétence 14 hauts potentiels de 35 à 45 ans, déjà intégrés ou non dans différentes fonctions managériales au sein des 37 PME de la galaxie GALILE, pour les faire évoluer vers des fonctions de dirigeants de PME-PMI et atteindre ainsi un niveau d'excellence industrielle.

Avec une devise : « formez les, guidez-les, et la France brillera à nouveau ». Comme leurs prestigieux prédécesseurs hussards de NAPOLEON 1er, « les hussards bleus du made in France » doivent « voir grand, osez librement et préparer demain », « faire preuve d'audace, de courage, de panache, de patriotisme au service de la France et de l'industrie », patriotisme économique a contrario d'un capitalisme apatride sans foi ni loi.

« Sabre au clair », les « Hussards bleus du made in France» crées de toutes pièces par l'Industriel Eric MICHOUX y compris leur nom et logo, devront se battre sur tous les fronts pour que l'industrie française brille à nouveau de mille feux dans le monde, et que la mission de réindustrialisation de la France confiée au Député-Industriel Eric MICHOUX au sein de la commission ad hoc à l'Assemblée Nationale se conjugue à cette initiative, car « il va falloir se battre contre toutes les normes, changer tout, dynamiser l'approche économique, favoriser l'innovation, développer l'I.A. dans l'industrie, aimer la France ».

E. MICHOUX constate que les dirigeants actuels des PME-PMI doivent continuellement affronter des situations de crise de toute nature dans leurs entreprises « ce qui n'est pas forcément négatif » les obligeant à s'adapter en permanence, mais n'ont pas les moyens des grands groupes industriels qui possèdent des spécialistes pour chaque problématique, le patron de PME-PMI lui, doit être multitâches et polyvalent dans tous les domaines, administratif, professionnel, etc...subissant ainsi un stress intense et pérenne.

C'est pour mieux affronter cette situation de crise permanente, qu'est née l'idée de cette formation encadrée par EM business school de LYON (l'une des 20 meilleures écoles de management, classement européen « Financial Times ») complétée par des expériences atypiques pour ces futurs dirigeants d'entreprises industrielles et inspirées par E. MICHOUX dont :

- formation à l'équicoatching avec des chevaux pour apprendre à gérer des équipes, le cheval étant un animal hypersensible qui ressent toutes les émotions des humains et réagit aux ordres selon sa confiance en l'homme et de l'attitude adoptée par celui-ci obligé de s'y adapter, la contrainte hiérarchique n'existant pas pour le cheval.

- formation par le Cours FLORENT (célèbre école formant de très nombreux comédiens professionnels) pour apprendre la prise de parole en public, avec naturel et aisance,

- formation avec un ancien négociateur du GIGN, pour apprendre la négociation dans les situations extrêmes de crise et de haute intensité conflictuelle, pour gérer efficacement les inévitables différents nés de la confrontation dans les affaires.

- formation avec un ancien du RAID pour découvrir les méthodes des espions (dans l'industrie)

Les « Hussards noirs de la République » du Ministre de l'Instruction Publique Jules Ferry sous la IIIè République avaient pour mission d'instruire et d'éduquer les enfants de la France paysanne pour leur permettre de s'élever socialement en accédant aux études supérieures et à des métiers intellectuels (médecin, pharmacien, notaire, avocat, etc..) et former ainsi une élite issue du peuple des campagnes.

les « Hussards bleus du made in France » s'inspirent aussi de cet exemple en donnant leur chance à de valeureux jeunes d'accéder à des postes de pouvoir dans le monde industriel, sans passer par la case quasi-obligatoire en France des Grandes Ecoles.

Avec leurs profils riches, diversifiés, moins formatés et homogènes socialement, ils sont également au service de « l'ascenseur social « et du « made in France ».

Rappelons qu'un emploi industriel crée génère 3 emplois en aval, et que la création de richesses issue de l'industrie productive (de l'artisan-fabricant au grand groupe) permet une redistribution de cette richesse au service du pays et des citoyens par les impôts et cotisations, luttant efficacement contre ce mal français depuis des décennies qu'est un chômage endémique important, élevant le niveau de vie de chacun, et augmente la richesse de la France indispensable à son redressement économique.

Seules les activités créatrices d'emplois économiquement rentables du Secteur Privé permettront à la France d'assurer son indépendance, de s'affranchir de sa montagne de dettes, de choisir sa politique diplomatique, de conserver un haut niveau de protection sociale, et sont le nerf de la guerre pour préparer un avenir meilleur aux futures générations.

L'industrie permet ainsi de vivre de son travail dans la dignité, dans des conditions qui n'ont plus rien à voir avec celles du 19è ni même du 20è siècle, avec des avancées technologiques de type 4.0 (robotisation, informatisation, intelligence artificielle) au service des hommes et de la production.



Colette BRIDE-ETIVANT - PETITJEAN

Le Groupe GALILE, holding familial fondé en 1998, basé à Chalon-sur-Saône, en chiffres :



37 PME dans toute la France

1100 collaborateurs

250 millions C.A. / an

8 domaines d'activité : usine du futur, énergétique gaz, décarbonation, transition énergétique, nucléaire défense, manutention, aéronautique, équipements hautes températures