"M. Martin, nous serons votre première opposition : ferme, républicaine et de gauche" rappelle Clément Mugnier (PS)

Félicitations républicaines, mais vigilance politique



Nous adressons à M. Sébastien Martin nos félicitations républicaines pour son élection comme député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire. Ce second tour, une fois de plus placé sous la menace de l’extrême droite, a vu de nombreux électeurs de gauche se mobiliser pour faire barrage. Cet acte de responsabilité mérite d’être reconnu et salué. Il ne l’a pas été.



Au-delà du résultat électoral, une exigence demeure : celle de la clarté politique. Car l’alternance ne peut se résumer à la poursuite des politiques de droite, avec de nouveaux visages et les mêmes renoncements.

Une gestion départementale marquée par l’abandon des services publics



À Montcenis, le collège des Épontots est le symbole criant de cette politique : 50 ans sans rénovation, des salles de classe délabrées, une chaudière hors service, des élèves et enseignants laissés seuls face à l’indifférence. Et pendant ce temps, la majorité départementale dirigée par MM. Accary et Martin coupe 5 millions d’euros dans le budget des collèges pour 2025.



Ce ne sont pas des choix techniques, ce sont des choix politiques. Car pendant que l’on sacrifie l’école publique, on finance un aéroport régional, on rénove des résidences secondaires, et on laisse s’installer un établissement privé hors contrat soutenu par un milliardaire exilé fiscal.



C’est cela, la réalité de leur gestion. L’école sacrifiée, l’argent public détourné de l’essentiel.

Ce n’est pas une affaire de fiscalité, mais de justice



Nous ne reprochons pas à M. Martin de vouloir maîtriser les dépenses. Nous lui reprochons ses priorités. Car ce que les habitants attendent, ce ne sont pas des baisses d’impôts de façade — ce sont des investissements concrets dans ce qui fonde l’égalité républicaine.

C’est une exigence de justice sociale et territoriale.



Aucune République ne tient debout si elle abandonne ses enfants, ses soignants, ses enseignants ou ses quartiers. Le désengagement de l’État et des collectivités dans nos territoires n’est pas une fatalité : c’est un choix.

Une opposition claire, cohérente et combative

Nous respecterons l’élection de M. Martin. Mais qu’il ne s’y trompe pas, nous serons sa première opposition. Ferme, républicaine et de gauche.



Parce qu’il ne suffit pas de battre l’extrême droite, il faut aussi construire une alternative crédible. Et cette alternative ne peut pas être une version adoucie des politiques de droite. Elle doit porter une autre vision de la société : plus juste, plus solidaire, plus proche du terrain.



Nous ne lâcherons rien. Pendant tout le mandat. Et au-delà.