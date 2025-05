Ecole des Beaux-Arts Beaune Côte & Sud - À Chagny, un stage artistique où les enfants créent avec la nature

À Chagny, un stage hors du commun attend les enfants de 6 à 12 ans à partir du mercredi 4 juin. Pendant cinq semaines, chaque mercredi matin, ils auront l’opportunité de participer à un atelier artistique encadré par Brice Mantovani, coordinateur des ateliers Hors d’Œuvre. Ce stage une véritable immersion dans un processus de création contemporaine.

Intitulé « Atelier déambulation », ce projet est conçu autour de l’univers artistique de Mélissa Didier, artiste plasticienne invitée par Hors d’Œuvre. Les enfants seront initiés à une démarche artistique complète : observation, collecte, transformation et création.

À la manière de chercheurs ou de cueilleurs d’images, les jeunes participants partiront en exploration sur les chemins, en forêt ou dans les espaces naturels de Chagny pour récolter des éléments organiques : feuilles, plumes, végétaux, ossements, insectes morts… Ces petits trésors de la nature seront ensuite conservés selon différentes méthodes — séchage, encadrement, ou prélèvement spécifique — afin d’être transmis à Mélissa Didier, qui les intégrera dans une œuvre originale. Celle-ci sera exposée dans la commune à l’issue du projet.

Mais les enfants ne seront pas que collecteurs : ils pourront également imaginer et créer leur propre œuvre personnelle, à partir de leurs trouvailles, et développer ainsi leur propre rapport à la nature, à l’art et à la création.



Informations pratiques

Dates : Les mercredis 4, 11, 18, 25 juin et 2 juillet

Horaires : De 9 h 30 à 11 h 30

Lieu : Espace Claude Forêt, place du Théâtre, Chagny

Public : Enfants de 6 à 12 ans

Tarifs : 40 € pour les 5 séances pour les enfants résidant dans la communauté d’agglomération Beaune Côte & Sud

45 € pour les extérieurs

Tarif dégressif pour le 2e enfant : 36 € ou 40,50 € (extérieurs)

Inscriptions 03 80 24 56 96 ou [email protected]