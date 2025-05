Coup de gueule contre ces alertes consommateurs bien trop tardives !

Franchement de qui on se moque en agissant de la sorte... à moins qu'il s'agisse de sortir juste le parapluie.

Près d'un mois après la commercialisation de ces fraises en provenance d'Espagne, une alerte consommateur a été publiée le 22 mai sur le site officiel de rappels conso.guv.fr. Le lot de fraise concerné présentait une dose d'étoxazole bien supérieure aux taux autorisés par la législation. Même si la toxicité est relativement faible chez l'être humain, ces alertes lancées plus d'un mois après la commercialisation et donc la consommation vraisemblable des produits, relèvent de l'inepsie.

Faut-il voir dans ces démarches, une manière déguisée par les autorités de se protéger, de tirer le parapluie et de se prémunir de tout risque éventuel de la part de consommateurs vigilants. Quel est l'intérêt de publier de telles alertes avec un tel délai ? Et cet exemple n'est qu'une illustration parmi tant d'autres. A quand une vraie protection des consommateurs en temps réel et une vraie protection de ce que l'on peut ingurgiter ou pas ?