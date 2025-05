Joli succès pour cette édition de Job-Rencontres dans les quartiers

La démarche initiée l'année dernière par le MEDEF de Saône et Loire avec ses partenaires France Travail, le Grand Chalon, le PLIE et la Mission locale du Chalonnais s'installe dans le paysage avec une édition 2025 saluée par tous.

Maëva Panillard, chargée de mission emploi-formation auprès du MEDEF de Saône et Loire peut se féliciter de la mobilisation de tous les acteurs pour cette édition 2025 bien réussie. Une deuxième version après la réalisation l'année dernière de ce job -dating voulu comme étant au plus près du public. C'est donc à l'Espace Jean Zay que 27 entreprises mobilisées ont répondu à l'appel. Une centaine de candidats ont été sélectionnés et préparés en amont avec 4 ateliers coaching gratuits et réalisés les jours précédents. Confiance en soir, code professionnel, relooking en partenariat avec le magasin Ding Fringue à Chalon sur Saône et conseils en image... Tout a été passé en revue afin de préparer au mieux les candidats à cette rencontre avec leurs futurs employeurs.

Tous les secteurs économiques étaient représentés avec 150 postes à pourvoir immédiatement. Une démarche bien appréciée tant par les demandeurs d'emplois que par les empoyeurs.

Laurent GUILLAUMÉ