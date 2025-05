Transition écologique - La Bourgogne - Franche-Comté dévoile sa feuille de route régionale

Une COP régionale pour agir ici et maintenant

« Planifier aujourd’hui, c’est anticiper demain » : ce leitmotiv résume l’esprit de la COP BFC vers demain, la démarche de planification écologique lancée par la région Bourgogne-Franche-Comté. Après plus d’un an de concertation réunissant acteurs économiques, collectivités, établissements de formation, associations et citoyens, la région dispose désormais d’une feuille de route concrète, partagée et ambitieuse pour accélérer la transition écologique sur ses territoires.

Ce 26 mai 2025, 450 personnes ont assisté à la présentation de cette stratégie au Parc des expositions et congrès de Dijon. À leurs côtés : François Rebsamen, ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, venu affirmer la volonté de l’État d’accompagner les territoires dans l’adaptation climatique.

« L’aménagement du territoire est un levier majeur pour réussir la transition écologique. Une transition réussie passe par un dialogue concret avec les territoires ! », a insisté le ministre.



Une feuille de route en six axes concrets

La feuille de route « Mieux vivre en Bourgogne-Franche-Comté » s’articule autour de six grands axes thématiques, chacun décliné en tableaux de bord d’indicateurs et en actions à engager ou à amplifier :

Mieux consommer : sobriété énergétique, consommation responsable, circuits courts.

Mieux préserver : lutte contre l’érosion de la biodiversité, gestion durable de l’eau et des forêts.

Mieux produire : transformation des filières industrielles, agriculture durable, innovation verte.

Mieux se déplacer : décarbonation des transports, mobilité douce, infrastructures bas carbone.

Mieux se loger : rénovation énergétique, logements durables, lutte contre l’artificialisation.

Mieux se nourrir : relocalisation alimentaire, transition agricole, alimentation de qualité pour tous.

Une dynamique régionale à concrétiser localement

Ce lancement marque le début d’une nouvelle phase : celle de la mise en œuvre sur le terrain, dans les villes, villages, intercommunalités, entreprises et exploitations agricoles. Il s’agit désormais de traduire cette feuille de route en actions visibles et mesurables, au plus près des habitants. « L’urgence climatique et la crise du vivant appellent à la mobilisation et à l’engagement de chacun. Place aux actes ! », a conclu Marie-Guit Dufay, président de la Région.

Avec cette COP régionale, la Bourgogne-Franche-Comté pose les bases d’une action écologique collective, à l’échelle du territoire. Une dynamique exemplaire, à suivre de près dans les mois à venir.

En savoir plus

Tous les documents sont accessibles en ligne :

Feuille de route de la COP – Mars 2025 et ici

Tableaux de bord thématiques :

Mieux consommer

Mieux préserver

Mieux produire

Mieux se déplacer

Mieux se loger

Mieux se nourrir