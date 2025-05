Pose de la première pierre de la résidence "Les Jardins d’Elsa" à Saint Rémy.

Le nouveau programme de 20 logements "Les Jardins d’Elsa", à Saint Rémy avance et prend forme s’intégrant dans l’architecture du quartier Aragon.

Ce jeudi 22 mai, tous les acteurs de l’opération des 20 logements de la résidence "Les Jardins d’Elsa" à Saint Rémy étaient réunis pour assister à la pose de la première pierre, un symbolique de l’engagement et de l’aboutissement de ce projet à taille humaine sur la commune.

Florence Plissonnier maire de St Rémy, Pierre Andriot président de Coop Habitat Bourgogne et Cyril Lagarde Directeur Général de Coop Habitat Bourgogne ont posé la symbolique première pierre, le chantier étant déjà bien avancé au niveau de la construction. On pouvait noter la présence d’Alain Mère 1er adjoint, de Laurent Burroni patron des établissements Gandin, des acquéreurs de logements et de sanrémois.

Madame le maire a dit quelques mots : « Les sanrémois attendaient cette construction, le village séniors va aboutir avec 20 logements Habellis pour les séniors… »

Cyril Lagarde directeur de Coop Habitat Bourgogne : « C’est avec une grande fierté que nous posons aujourd’hui la première pierre de l’opération Les Jardins d’Elsa, ici à Saint-Rémy. Ce moment symbolique marque l’aboutissement d’un long travail, engagé il y a près de 3 ans déjà… Je tiens ici à souligner le rôle essentiel de la Caisse d’Épargne, qui, au-delà de son appui financier, s’engage durablement dans l’économie réelle, au cœur de nos territoires. Aujourd’hui, 12 des 20 logements sont déjà réservés, preuve de l’intérêt porté à cette opération : ne reste à vendre que 1 T2 /4, 6 T3/12 1 T4/4…

Je tiens à remercier sincèrement Madame le Maire, pour sa confiance dès l’origine et pour l’accompagnement constant de la commune dans ce projet. Un grand merci aussi aux services du Grand Chalon (Elisabeth Vitton) qui nous ont accompagné durant la phase permis !

Merci à nos partenaires notamment à notre Architecte : Véronique Baille, Bureaux d’études : Cédric Oudot, à nos entreprises « locales ! » qui travaillent dehors qu’il vente où qu’il pleuve et merci à nos acquéreurs, sans qui ce programme n’aurait pas de raison d’être. »

Comme il est de tradition, les discussions se sont prolongées autour du verre de l’amitié.

C.Cléaux