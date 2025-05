Face aux incivilités, au jardin solidaire des Près Saint Jean à Chalon, on s'organise

Imbéciles parce que c'est bien le mot ! Nous ne sommes pas là dans l'esprit de prendre pour manger, pour quelqu'un qui serait dans le besoin. Mais ces derniers jours, on s'en est pris aux plants de pomme de terre et pas la peine de vous dire que la récolte n'est pas pour maintenant. Alors pour Monsieur Paul, pour les salariés de la régie de quartier, pour les bénévoles, on se doit de pousser un coup de geule face à cette bêtise ambiante.

Plusieurs plants ont été arrachés avec le seul but de détruire, ni plus ni moins, et c'est là où l'agacement est à son maximum. Si les jardins solidaires de la régie quartier permettent aux plus de 60 adhérents, l'accès à des légumes tout au long de l'année à moindre coût, ils reposent avant tout sur le respect du travail de chacun. Pour rappel, chaque année, les jardins de la régie de quartier permettent à une dizaine de personnes de 19 à 64 ans de se réinsérer socialement. Un atout majeur au service du collectif pour cet espace né en 2005 de l'idée de quelques personnes de la régie de quartier. Face à ces actes, on a décidé de prendre des mesures de surveillance...

Laurent GUILLAUMÉ