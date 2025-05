Astréa Piercing : nouvelle adresse, rendez-vous désormais au 2 rue Philippe Flatot

Leslie Monérat, à la tête de cette boutique et qui cartonne depuis plus d’un an et demi déjà, a décidé de changer de locaux pour des raisons logistiques.

Après un « coup de neuf » dans au sein de son nouvel univers, la jeune chef d’entreprise accueille d’ores et déjà ses clients sur les horaires habituels :

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Avec ou sans rendez-vous, Leslie, qui se forme sans arrêt sur les dernières tendances, saura vous aiguiller pour des piercings professionnels et personnalisés mais aussi vous proposer un large choix de bijoux en or et en titane.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur son site web juste ici.

Pour la prise de rendez-vous :

Tel : 06 66 58 01 06

Mail : [email protected]

Pour en découvrir un peu plus :

Facebook

Instagram



Amandine Cerrone.