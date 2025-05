Les élèves de CE1 de l’école Berlioz à la bibliothèque pour élire leur "prix des incorruptibles 2025".

Un peu d’histoire :

Le prix a été créé en 1988 par Françoise Xénakis et Sidney Habib, et par l’association Le Prix des Incorruptibles, association loi de 1901 de défense de la lecture, reconnue comme « association ressource » dans le cadre du plan de lutte et de prévention contre l’illettrisme du Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche et comme « association éducative complémentaire de l’enseignement public » depuis 1993. (Source Wikipédia)

Les enfants et les jeunes apprécient particulièrement cette action destinée à élire le livre de l’année par niveau scolaire. C’est aussi un excellent vecteur pour donner envie aux jeunes et moins jeunes de se reconnecter avec la littérature.

L'école Berlioz :

Les 24 élèves de CE1 et leur enseignante Cécile Parnaland sont venus à la bibliothèque pour voter afin d’élire le livre parmi les 6 proposés. Que ce soit en classe où à la maison les ouvrages ont tous été lus.

Aline Serain responsable de la bibliothèque, Virginie et Julie les animatrices ont accueilli tous les enfants et elles ont géré l’élection. Tout s’est déroulé comme pour tout vote, il y avait monsieur le maire Vincent Bergeret, le 1er adjoint Roland Bertin et l’adjointe aux affaires scolaires Marie-Thérèse Boissot afin de tenir les postes du bureau de vote.

Chaque élève a pris une enveloppe, les bulletins, il est passé par l’isoloir pour choisir celui de son livre préféré et ensuite est allé voter en plaçant son enveloppe dans l’urne tenue par monsieur le maire.

Il ne restait plus qu’à l’enfant à passer signer la feuille d’émargement et faire tamponner sa carte d’électeur.

Une petite particularité avec Juliette qui avait la procuration de Zoé absente : un vote en bonne et due forme.

Le dépouillement pour leur classe, auquel ils ont assisté, a donné "La boîte aux trésors" en tête. Sur les trois écoles confondues, c’est le livre "La boite aux trésors" qui l’emporte. Il faudra attendre le résultat national pour connaitre le livre élu pour 2025.

Pour terminer, Virginie et Julie avaient préparé une animation. Elles leur ont fait une lecture animée. Le titre "Les deux perroquets et la liberté" a captivé les enfants : lecture par Virginie et animation des personnages par Julie.

C.Cléaux