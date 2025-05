Le Rotary Chalon Bourgogne Niépce décerne ses prix Jean-François Forestier et ses prix Dominique Passerat

Présidée par Laurence Couraudon, actuelle présidente du club service chalonnais, la cérémonie de remise s’est déroulée au lycée polyvalent Mathias, en présence d’Alban Georges, proviseur du dit lycée, Fabrice Rousseau, proviseur du lycée polyvalent Niépce-Balleure, Daniel Delacroix, proviseur du lycée professionnel des métiers Jeannette Guyot, Fleur Moreau et Marion Etienney, conseillères principales d’éducation du lycée polyvalent Emiland Gauthey ainsi que de celle de deux représentants du conservatoire à rayonnement régional (CRR) du Grand Chalon, Martin Ackerman, responsable des classes préparatoires en musique, et Guillaume Dulac, responsable des classes préparatoires aux métiers du son.

Neuf lauréats

Cette année, le prix Jean-François Forestier a été attribué à sept lycéens. Il s’agit d’Anna Assadov et Maria Haloui (lycée Mathias), Cécilia Bessard (lycée Niépce Balleure), Cécilia Gines (lycée Emiland Gauthey), Matéo Romano (lycée Jeannette Guyot), Domitille Landrot et Sara Aissa Djellouli (lycée Pontus de Tyard). Par ailleurs le prix Dominique Passerat a récompensé deux jeunes élèves du CRR du Grand Chalon : Mathilde Deze et Solveig Schuurman.

Depuis 2014

Le prix Jean-François-Forestier a été créé en 2014 et il a pour objectif d’aider des lycéens méritants de la région chalonnaise à poursuivre leurs études dans le supérieur. Le prix Dominique Passerat a été aussi institué en 2014 et il a pour finalité de mettre à l’honneur deux élèves du conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon, suivant l’un une classe musique et l’autre une classe des métiers du son. C’est ainsi que dès octobre de chaque année, les proviseurs des différents lycées et les dirigeants du CRR proposent aux responsables de la commission Ambitions Jeunes Xavier Belissent et Patrick Denay plusieurs candidats, lesquels sont auditionnés sur des critères de mérite, d’engagement, et de résultats, la situation familiale rentrant également en ligne de compte.

Le réseau du Rotary

Depuis maintenant plus de dix ans le Rotary Chalon Bourgogne-Niépce a apporté un soutien financier à plusieurs dizaines de jeunes pour un montant total de 86 000 €. Les neuf lauréats de 2025 ont reçu un chèque de 500 € et un diplôme et ils ont désormais la possibilité d’accéder au réseau international du Rotary. Comme l’a précisé Xavier Belissent au cours de la cérémonie, ils pourront tout au long de leur parcours, et même après, demander de l’aide aux rotariens de Chalon Bourgogne Niépce pour un contact, un stage, ou encore un travail, en France comme à l’étranger.

Pour conclure la remise des prix, Mathilde Deze au violon et Solveig Schuurman à la harpe ont interprété pour le plus grand plaisir de l’assistance « Après un rêve » le célèbre morceau de Gabriel Fauré.



Gabriel-Henri THEULOT