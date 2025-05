Vous souhaitez rejoindre l'équipe d'info-chalon.com ? On recherche

Vous cherchez une activité complémentaire, vous aimez le contact et vous êtes curieux. Que vous soyez du côté de la Bresse, de Sennecey le Grand, Tournus, Chagny, Givry, Buxy...

Histoire de compléter notre équipe, d'épauler nos historiques, info-chalon.com recherche des correspondants de presse sur de nombreux secteurs de l'agglomération chalonnaise et même au-delà au regard du nombre de sollicitations.

Si vous êtes curieux, que vous vous servez des outils numériques habituels à savoir juste un ordinateur et un appareil photo ou téléphone numérique, l'année 2025 entend conforter notre support en faisant appel à de nouveaux contributeurs.

Rémunérés à l'article, les correspondants de presse sont l'un des éléments incontournables de la presse locale, et vous aurez l'occasion de promouvoir toujours plus loin notre territoire locale. Une occupation idéale en complément de salaire ou à l'heure de la retraite !

N'hésitez pas à nous solliciter à [email protected] si l'idée vous intéresse. Avec 51 communes et un territoire toujours plus vaste en terme de couverture presse, on vous réserve de belles rencontres, des moments magiques d'échanges... la balle est dans votre camp !

Laurent Guillaumé