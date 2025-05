"Plan canicule" : la ville de Châtenoy le Royal anticipe et met en place son plan d’action.

Le Plan Canicule est activé nationalement en France entre le 1er juin et 15 septembre, afin de prévenir et limiter les conséquences sanitaires pendant les périodes de fortes chaleurs.

Les personnes âgées, en Ehpad, fragiles quel que soit leur âge, ou les enfants sont particulièrement à risque. Dans le cadre du "Plan canicule" et de la lutte contre l’isolement en direction de ces personnes en situation de fragilité, les bénévoles et les services de la ville sont prêts à intervenir. À l’approche de l’été, la ville de Châtenoy le Royal met en place un dispositif d’information et d’alerte.

Une réunion était organisée par Bérengère Catinot et Karine Veau du CCAS pour mettre en place les équipes intervenantes du plan canicule. La commune est découpée par zone et les équipes intervenantes définies avec 2 référents par zone. Dans les équipes on retrouve les policiers municipaux, des élues, des bénévoles, des agents du CCAS, du service des sports…

Tous les étés ne se ressemblent pas, en 2024 il n’y a pas eu de fortes chaleurs comme en 2023, même si le "Plan canicule officiel" n’est pas déclenché, les agents du CCAS, aidés de bénévoles prennent les devants et vont contacter dès à présent toutes les personnes déjà inscrites sur le registre canicule et établir un premier contact afin que les habitants concernés puissent les connaitre. En pratique, des appels seront renouvelés par la suite, autant que de besoin.

Si elles ne l’ont pas encore fait, les personnes isolées ou fragiles peuvent s’inscrire sur ce registre canicule auprès de Bérengère Catinot assistante de service social et Karine Veau, référentes du CCAS à l’Arc en Ciel pour le Plan canicule.

Depuis plusieurs années, le CCAS fait appel aux bénévoles pour participer si besoin au Plan canicule.

Tous ceux et celles qui sont bénévoles du "Plan canicule" seront sur le terrain pour aider et repérer les personnes fragiles. Les bénévoles seront des relais de proximité pour le CCAS et constituent un réseau de solidarité.

Important : Si vous avez autour de vous ou si vous connaissez des personnes à risque, n’hésitez pas à prendre contact avec les responsables au CCAS de la ville.

Il est très important pour les personnes fragiles (personnes âgées et personnes porteuses de handicap) de se faire connaitre et s’inscrire auprès du CCAS pour faire partie de la liste de suivi.

Tél. CCAS : 03 85 42 49 50.

C.Cléaux