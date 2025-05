AVIS DE DECES - Madame Françoise BARBIER née PRIMEY

VARENNES-LE-GRAND



Guy, son époux ;

Aurélie, Élodie et Maxime,

ses enfants ; ainsi que leurs conjoints ;

Thilo, Iris, Sloan, Sacha et Naomi, ses petits enfants ;

Monique PRIMEY, sa maman,

Laurence et Raphaël MAZOYER, sa sœur et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de



Madame Françoise BARBIER

née PRIMEY

survenu le mercredi 21 mai 2025, à l'âge de 63 ans.

Selon sa volonté, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

La famille remercie ses amis et ses proches d'avoir partagé ce douloureux moment.