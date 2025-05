AVIS DE DECES - Monsieur Laurent DUPROT

SAINT-MARD-DE-VAUX - GERGY - BERCK-SUR-MER - ÉTANG-SUR-ARROUX - MEAUX



Elisabeth DUPROT DUBOIS,

son épouse ;

Vincent, Mathys et Nathan,

ses fils ;

Jean-Pierre et Elisabeth DUPROT, son père et sa belle-mère ;

Madeleine SARRAZIN, sa maman ;

Jeanne DUBOIS, sa belle-mère ;

sa sœur et ses frères ;

ses belles-sœurs et beaux-frères ;

ses nièces et neveux ;

ses amis et ses collègues ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de



Monsieur Laurent DUPROT

survenu le 21 mai 2025,

à l'âge de 57 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 mai 2025 à 9 heures en l'église de Saint-Mard-de-Vaux.

Laurent repose à la chambre funéraire Mansuy de Dracy-le-Fort.

La famille remercie tout le personnel du corps médical pour leur dévouement et leur gentillesse.

Ni fleurs, ni plaques. Une urne sera mise à votre disposition pour recueillir vos dons en faveur de ligue contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.